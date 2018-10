Prochaine rencontre intercoréenne sur une candidature commune aux JO de 2032

Les présidents sud et nord coréens Moon Jae-in et Kim Jong, le 18 septembre 2018 à Pyongyang, en marge d'un sommet bilatéral-

Les deux Corées discuteront de leur projet de candidature commune aux jeux Olympiques de 2032 avant la fin du mois, nouvelle étape de l'initiative ambitieuse annoncée par les deux pays lors du troisième sommet intercoréen de septembre.

Ce projet, qui exigerait un niveau de coopération et de confiance mutuelles sans précédent, figurait dans la déclaration commune publiée à l'issue du sommet de Pyongyang entre les dirigeants nord-coréen Kim Jong Un et sud-coréen Moon Jae-in.

"Le Sud et le Nord sont convenus de (...) discuter de la question d'une organisation conjointe Sud-Nord des jeux Olympiques d'été de 2032 vers la fin du mois dans leur bureau de liaison conjoint", selon une déclaration commune publiée lundi après des pourparlers organisés à Panmunjom, village de la Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule.

Le texte ne fournit aucune autre précision.

Pyongyang avait boycotté les jeux d'été de 1988 de Séoul, après avoir réclamé des droits et l'échec des discussions sur le partage des événements. Mais sa décision de participer en février aux JO d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, a signé un retournement de situation extraordinaire sur la péninsule.

L'année précédente, les tensions avaient atteint des sommets alors que le Nord multipliait les tirs de missiles et menait son sixième essai nucléaire. Kim Jong Un et le président américain Donald Trump échangeaient alors insultes personnelles et menaces apocalyptiques.

Les JO d'hiver furent l'occasion pour les athlètes des deux Corées de défiler ensemble pendant la cérémonie d'ouverture, derrière un drapeau de l'unification montrant une péninsule exempte de partition. Le Nord et Sud ont également formé leur première équipe olympique unifiée, des joueuses de hockey sur glace.

La diplomatie du sport s'est poursuivie, avec des équipes communes pour les championnats du monde de tennis de table ITTF, plusieurs compétitions lors des Jeux asiatiques en Indonésie, et des matches amicaux de basketball.

Une éventuelle participation nord-coréenne à l'organisation des JO, qui mettent aux prises des milliers d'athlètes du monde entier et un plus grand nombre encore de spectateurs, constituerait un événement totalement inédit. Cela exigerait de la part d'une Corée du Nord recluse et minée par la pauvreté une capacité d'ouverture et une puissance financière qui lui font pour l'heure défaut.

Organiser ensemble des JO exigerait également un niveau de coopération extraordinaire entre deux ennemis de la Guerre froide qui sont toujours techniquement en conflit, la guerre de Corée (1950-53) s'étant achevée sur un armistice et non sur un traité de paix en bonne et due forme.