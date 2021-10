Programme de survie du rhinocéros blanc du Nord: Najin ne donnera plus d'ovules

Najin, au premier plan, et sa fille Fatu au parc d'Ol Peteja, au nord de Nairobi, le 23 août 2019TONY KARUMBA

Les scientifiques en charge du programme de survie du rhinocéros blanc du Nord, proche de l'extinction, ont décidé d'arrêter de préléver des ovules d'une des deux femelles concernées par le programme, pour ne pas mettre sa vie en danger.

Le consortium Biorescue a annoncé jeudi qu'il ne prélèverait plus d'ovules sur Najin, qui est à 32 ans la plus âgée des deux dernières femelles au monde, et de la préserver comme donneuse portentielle de tissus cellulaires.

Fatu, la fille de Najin, reste donc la seule donneuse d'ovules de ce programme qui tente de redonner vie à l'espèce au bord de l'extinction.

"Après avoir pesé les risques et les opportunités pour les individus et pour l'espèce dans son ensemble, nous sommes arrivés à la conclusion que c'était la seule solution", affirme Biorescue dans un communiqué.

Depuis 2019, le consortium international Biorescue collecte des ovules de Najin et de Fatu pour un programme de reproduction sans précédent pour les rhinocéros.

Au cours d'une procédure très délicate, les deux femelles sont anesthésiées durant quelques heures et leurs ovules extraites à l'aide de techniques qui ont nécessité des années de recherche.

Les ovules sont ensuite envoyées en Italie dans un laboratoire spécialisé dans la fertilisation, qui utilise le sperme de deux rhinocéros mâles décédés.

En juillet, Biorescue a annoncé avoir procédé à la création de trois embryons supplémentaires, portant leur total à douze. Tous les embryons viables proviennent de la plus jeune des deux femelles et cela a incité Biorescue à ménager Najin qui restera une potentielle donneuse de tissus en cas de besoin.

Fatu et Najin sont incapables de porter les embryons, qui devront être confiés à des mères porteuses d'une sous-espèce voisine, le rhinocéros blanc du Sud.

Sudan, le dernier rhino blanc du Nord, est mort en 2018 au parc animalier d'Ol Pejeta, au Kenya, où vivent Najin et Fatu, sous surveillance permanente.

Les rhinocéros blancs n'ont pas de prédateur naturel, mais ont été décimés par les braconniers depuis les années 1970.

Les rhinocéros blancs vivent sur Terre depuis 26 millions d'années et les scientifiques estiment qu'ils étaient encore plus d'un million au milieu du 19e siècle.