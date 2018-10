Projet d'attentats: un homme de 18 ans d'origine tchétchène inculpé en France

(Belga) Un homme d'origine tchétchène (Russie) dont le frère est impliqué dans l'enquête sur l'attaque près de l'Opéra de Paris en mai, a été inculpé lundi et écroué en France, soupçonné de velléités d'attentats, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

Décrit comme un islamiste radicalisé, Abdoul Malik Anaiev, 18 ans, a été arrêté le 18 septembre à Strasbourg (est), selon des sources proches du dossier. Il est soupçonné d'avoir envisagé un passage à l'acte violent, sans qu'aucune cible n'ait été identifiée à ce jour. Lundi, il été inculpé à Paris pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et placé en détention provisoire, a indiqué une source judiciaire. Le jeune homme est le frère d'Abdoul Hakim Anaiev, un Franco-russe de 20 ans mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", cette fois dans l'enquête sur l'attentat au couteau perpétré le 12 mai à Paris. Fiché S pour radicalisation depuis juin 2016, Abdoul Hakim Anaiev avait été arrêté lui aussi à Strasbourg, au lendemain de cette attaque menée par un de ses amis. Il avait été placé en détention provisoire après sa mise en examen. Le 12 mai, armé d'un couteau de cuisine, Khamzat Azimov avait tué un passant de 29 ans et blessé cinq autres personnes dans le quartier de l'Opéra. Ce Français, lui aussi d'origine tchétchène et suivi pour radicalisation, avait été abattu par les forces de l'ordre. Le groupe Etat islamique (EI) avait revendiqué l'attentat. (Belga)