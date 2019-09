Promesse d'annexion en Cisjordanie par Netanyahu: une "dangereuse escalade"

(Belga) L'Arabie saoudite a qualifié de "dangereuse escalade" la promesse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'annexer un pan stratégique de la Cisjordanie occupée s'il était réélu lors des élections législatives du 17 septembre.

"Le royaume affirme que cette déclaration est une très dangereuse escalade contre le peuple palestinien et représente une violation flagrante de la charte de l'ONU et des principes du droit international", a rapporté mardi soir l'agence officielle Saudi Press Agency (SPA), citant la cour royale. Ryad a également demandé une "réunion d'urgence" des ministres des Affaires étrangères des 57 membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), ajoute l'agence SPA. L'Arabie saoudite appelle aussi la communauté internationale à "condamner et rejeter la déclaration (de Benjamin Netanyahu) et à considérer toute action résultant de cette promesse comme nulle". A une semaine jour pour jour d'élections législatives qui s'annoncent âprement disputées, le Premier ministre israélien a promis mardi au cours d'une conférence de presse d'annexer "la vallée du Jourdain et la partie nord de la mer Morte". La vallée du Jourdain représente environ 30% de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. M. Netanyahu, qui fait campagne à droite et courtise l'électorat des colons juifs favorables à l'annexion de la Cisjordanie, est actuellement au coude-à-coude avec son plus proche rival, l'ancien chef de l'armée Benny Gantz, à la tête du parti centriste "Bleu-blanc". (Belga)