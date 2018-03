PSG: "Tout se passe bien" pour la rééducation de Neymar, selon son médecin

"Pour l'instant, tout se passe bien" pour la rééducation de Neymar, après son opération du pied droit, a assuré le médecin de la sélection brésilienne Rodrigo Lasmar, dans un entretien accordé à L'Équipe mardi, à moins de trois mois de la Coupe du monde.

Lasmar, qui a opéré Neymar au Brésil le 3 mars, "parle deux, trois fois par jour" avec les préparateurs physiques de l'attaquant du PSG et de la Seleçao pour savoir comment se passe sa convalescence. "Ils me rendent compte de tous les détails de la récupération de Neymar."

"Pour l'instant, tout se passe bien. Ils travaillent dur, de façon très professionnelle, pour qu'il soit de retour le plus vite possible et surtout sans la moindre séquelle ou gêne pour son pied et ses appuis, poursuit le médecin. Après l'opération, nous avons fixé un délai de six semaines avant d'examiner l'évolution de sa récupération" mi-avril.

Cette opération d'une fracture du cinquième métatarsien, un os du pied, est "fréquente dans le milieu du foot. (...) C'est quelque chose de commun pour un joueur. Ça l'est aussi pour un médecin qui traite les traumatologies sportives", rassure encore le praticien, alors que la Coupe du monde en Russie démarre le 14 juin.

Le docteur Lasmar dément toute mésentente avec le PSG au moment de la blessure de Neymar: "Depuis le premier jour, nous avons été sur la même longueur d'onde concernant le diagnostic et le traitement qu'il fallait suivre. Il y a eu une totale harmonie entre nous. Quand les histoires (de désaccord) sont sorties dans la presse, cela nous a surpris, mais il s'agit seulement de rumeurs et de spéculations", assure-t-il à L’Équipe.

Neymar, 26 ans, s'est blessé le 25 février lors du choc contre l'Olympique de Marseille et a manqué le 8e de finale retour de Ligue des champions perdu contre le Real Madrid le 6 mars. Il a été opéré le 3 mars au Brésil par Rodrigo Lasmar, qui estimait alors qu'il serait indisponible entre "deux mois et demi et trois mois".