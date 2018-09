Public ou privé ? En proche banlieue, le dilemme des parents à l'entrée au collège

Privé ou public? Collège du quartier ou parisien? A l'entrée en 6e, les néo-banlieusards font face à des choix cornéliens, entre volonté d'offrir les meilleures chances de réussite à leurs enfants et culpabilité à l'idée de favoriser la ségrégation sociale.

Pour cette rentrée, Raphaël a retiré son fils du collège public du Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) et l'a inscrit dans un établissement privé parisien.

Une décision née d'une accumulation de déceptions: fort absentéisme des enseignants, focalisation sur les élèves en difficulté au détriment des autres, livrés à eux-mêmes. "Ton gamin, il se retrouve à 14H à la rue, parce que le prof est pas remplacé..."

Mais c'est une décision qu'il ne "vit pas bien": "Par principe, j'ai toujours voulu que mes enfants soient scolarisés là où ils vivaient, alors, là, je me sens un peu à côté de mes principes".

Mayanne n'a pas eu ces scrupules. Craignant un faible niveau scolaire, mais aussi que sa fille soit victime d'antisémitisme à l'école, cette habitante de Bagnolet - chassée de Paris par la flambée immobilière - s'est débrouillée pour l'inscrire dans le public à Paris.

Une heure et demie de trajet quotidien, c'est un moindre mal pour cette traductrice, qui fustige "l'hypocrisie d'un système où ceux qui font les lois habitent le VIIe arrondissement (chic de Paris) et ne mettraient pour rien au monde leurs gosses à Bagnolet".

A l'inverse, "la question ne pouvait pas se poser" pour Jérémie Bazart, à Pantin. Son principal argument: son fils est "heureux" au collège Joliot-Curie, avec tous les copains du quartier. Et ce défenseur de l'école laïque de fustiger "la logique consumériste de ces parents qui s'installent à Pantin parce que le m2 est pas cher, inscrivent leur gamin au conservatoire et au centre de loisirs, et le mettent à l'école privée".

- "Révolte" -

Pour Rodrigo Arenas, président de la FCPE 93 (Fédération des conseils de parents d'élèves), plutôt que les parents, c'est la ségrégation héritée des "politiques urbaines des cinquante dernières années" qu'il faut incriminer: autour de Paris, qui "concentre l'excellence et les moyens" en matière éducative, des banlieues où l'on a "parqué" une population pauvre et issue de l'immigration.

"Résultat, on ne peut pas faire de la mixité en banlieue sans susciter une révolte" des parents, juge-t-il.

En 2016, une modification de la carte scolaire à Noisy-le-Grand, destinée à mieux répartir les effectifs entre le collège de la zone pavillonnaire, surchargé, et celui de la cité, a provoqué une levée de boucliers. "Nos enfants ne sont pas des rats de laboratoire" scandaient des parents mécontents, soutenus par la maire LR de la ville.

Désormais, stratégie résidentielle et stratégie scolaire sont étroitement liées, constate la sociologue Agnès van Zanten.

Wilfried Serisier, élu FCPE, en sait quelque chose : quand des Parisiens veulent acheter à Aubervilliers, c'est vers lui que les agents immobiliers les orientent.

"J'essaie de ne pas dramatiser et d'être honnête", explique ce chercheur. Selon lui, l'évitement scolaire touche autant les habitants d'Aubervilliers, "nombreux à inscrire leurs enfants dans le privé", que les nouveaux arrivants issus de milieux favorisés.

- "Magouille Photoshop" -

Si pour Blandine Clérin, de Pantin, scolariser son enfant dans le collège du secteur relève d'un "acte citoyen" pour lutter contre l'entre-soi, Wilfried Serisier estime lui que la mixité dépend de la "qualité des projets de l'Éducation nationale": options, sections sportives ou langues rares, comme l'arabe, nouvellement enseigné dans les collèges de la ville.

Une mixité purement "arithmétique" ne fonctionnera pas, confirme la sociologue Agnès van Zanten. Certes, "un niveau d'hétérogénéité relative" est favorable à la progression des élèves -- de récentes études l'ont montré. Mais encore faut-il que les enseignants soient capables de faire de ces différences de niveau une "richesse".

Or, "un temps infini perdu sur la discipline, un niveau pas terrible": c'est en donnant un cours au collège du secteur que la graphiste Claire Dupoizat s'est rendue compte qu'elle ne pourrait jamais y scolariser ses enfants, qui ont pourtant fréquenté l'école primaire située au cœur de la cité Paul-Eluard à Bobigny.

Après avoir fui il y a plusieurs années "l'entre-soi" du quartier parisien "bobo" des Abbesses, elle a un temps envisagé de les inscrire dans le XVIIIe arrondissement... en trichant: "Rien de plus facile: un scan de la feuille d'impôt et une petite magouille Photoshop".

"Tout le monde me disait de le faire, mais j'ai pas pu". Par chance, son aînée a été admise sur dossier au collège public international de Noisy-le-Grand.