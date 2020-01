Puissant séisme de 7,7 entre Cuba et la Jamaïque, alerte au tsunami

Un séisme de magnitude 7,7 a ébranlé mardi les Caraïbes entre Cuba et la Jamaïque, déclenchant une alerte au tsunami dans la région, ont annoncé des centres américains spécialisés.



L'épicentre du tremblement de terre a été localisé en mer, au sud de Cuba et au nord-ouest de la Jamaïque, à une profondeur estimée à 10 kilomètres, a indiqué l'Institut américain de géophysique (USGS), qui a révisé à la hausse une première estimation de magnitude 7,3.



Le tremblement de terre a été ressenti dans la majeure partie de la Jamaïque, ont rapporté des médias locaux. Il a aussi été ressenti à La Havane et dans plusieurs provinces de l'île de Cuba.



L'épicentre du séisme est aussi à 140 km au sud-ouest de la ville cubaine de Niquero.



Le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique, qui surveille également d'autres mers, a émis dans la foulée une alerte au tsunami.



"Des vagues de tsunami dangereuses sont possibles sur les côtes situées dans un rayon de 300 kilomètres de l'épicentre du tremblement de terre", a-t-il indiqué dans un bulletin.



La secousse tellurique a produit un mouvement oblique sur la faille, ce qui atténue le risque de tsunami, a toutefois estimé l'experte Lucy Jones, sur sn compte Twitter.



La secousse a également provoqué l'évacuation d'immeubles à Miami, en Floride, ont rapporté plusieurs médias américains.