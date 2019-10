Qatar: l'ONU appelle à renforcer la protection des travailleurs face à la chaleur

L'ONU a appelé vendredi à une protection renforcée des travailleurs contre la chaleur au Qatar, où se sont déroulés les derniers Mondiaux d'athlétisme, marqués par une polémique chez les athlètes en raison des températures extrêmes.

Avec plus de 40 degrés enregistrés en journée, plus de 30 en soirée et 75% d'humidité, des records d'abandon ont été battus sur certaines courses des Mondiaux, en dépit d'une programmation de nuit et de la multiplication de points d'eau.

Le Qatar se prépare à accueillir la Coupe du monde de football en 2022 et plus de 26.000 travailleurs étrangers participent à la construction ou à la rénovation des huit stades prévus pour l'occasion, malgré de fortes chaleurs et dans des conditions dénoncées par les organisations de défense des droits humains.

Publié vendredi, un rapport commandé par l'Organisation internationale du travail (OIT), agence de l'ONU, et le ministère qatari du Travail, salue les mesures visant à atténuer les effets de la chaleur sur 4.000 travailleurs d'un chantier du Mondial-2022, appelant d'autres employeurs à faire de même.

"Nous travaillons avec le gouvernement pour intégrer les recommandations de cette étude dans une législation améliorée et pour promouvoir les bonnes pratiques identifiées", a affirmé Houtan Homayounpour, le directeur de l'OIT au Qatar.

"Il est évident que les plans visant à atténuer le stress thermique doivent reconnaître le droit des travailleurs et renforcer leur capacité à travailler à leur rythme", a-t-il ajouté, dans un communiqué.

Sur les sites les plus exposés, la loi qatarie actuelle prévoit une interruption du travail entre 11H30 et 15H00 heures locales pendant l'été, de mai à octobre.

- Risques cardiovasculaires -

Jeudi, l'ONG Human Rights Watch (HRW) a appelé le Qatar à "enquêter minutieusement et urgemment" sur la mort de travailleurs, après la publication d'une autre étude, faisant cette fois un lien entre des décès causés par des accidents cardiovasculaires et les effets de la chaleur.

Cette étude, publiée par le Journal de la cardiologie en juillet a prouvé la "relation entre l'exposition à la chaleur et la mort de plus 1.300 travailleurs népalais entre 2009 et 2017", d'après HRW.

"Le Qatar travaille sans relâche depuis des années (...) pour assurer le bien-être et la sécurité de tous les travailleurs", a rétorqué dans un communiqué le porte-parole du gouvernement, cheikh Jassim ben Mansour al-Thani.

"Dire le contraire est faux. Notre travail avec les organisations internationales et nos partenaires a conduit le Qatar à être à la pointe concernant la santé et la sécurité des travailleurs dans la région", a-t-il assuré.

Le rapport commandé par l'OIT, réalisé par des chercheurs de l'université grecque de Thessalie, porte sur 5.500 heures de travail réalisées au Qatar, dont celles de travailleurs construisant l'un des stades du Mondial-2022, géré par le Comité d'organisation de la prochaine Coupe du Monde de football.

Pour lutter contre les coups de chaud, les employés ont multiplié les pauses à l'ombre et bu beaucoup d'eau, soulignent les chercheurs, qui recommandent aux entreprises d'effectuer des bilans médicaux annuels auprès de leurs employés et de leur donner une plus grande marge de manoeuvre pour organiser leurs pauses en cas de forte chaleur.

"Les heures de travail en été sont strictement encadrées et (...) plus de 300 arrêts de travail ont été prononcés par les inspecteurs (du travail) lors de l'été 2019", a affirmé M. Thani.