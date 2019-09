Qatar: reprise des négociations sur l'Afghanistan entre Washington et les talibans afghans

(Belga) Les Etats-Unis et les talibans afghans ont repris jeudi leurs négociations au Qatar, a rapporté une source américaine, avec pour objectif d'aboutir à un accord historique qui permettrait le retrait des soldats américains d'Afghanistan après 18 ans de conflit.

Ce neuvième cycle des discussions entamées il y a un an entre insurgés et Américains s'est ouvert vers 13H00 GMT (15H00 HB), selon la source américaine proche des négociations qui a requis l'anonymat. Le général Scott Miller, commandant en chef des forces américaines et de l'Otan en Afghanistan, était présent sur le lieu où se tiennent généralement les négociations, a constaté un journaliste de l'AFP. La rencontre se tient sur fond d'effusion de sang en Afghanistan: deux soldats américains ont été tués mercredi, une dizaine d'explosions ont secoué lundi la ville de Jalalabad (est) et le bilan d'un attentat-suicide revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) contre un mariage samedi à Kaboul est passé à 80 morts. Les Etats-Unis se sont dits prêts mercredi à conclure les pourparlers. L'accord espéré devrait prévoir le retrait de plus de 13.000 soldats américains d'Afghanistan, avec un calendrier à la clé. Il s'agit de la principale revendication des talibans, qui s'engageraient en retour à ce que les territoires qu'ils contrôlent ne puissent plus être utilisés par des organisations "terroristes". Un cessez-le-feu entre insurgés et Américains, ou à tout le moins une "réduction de la violence", devrait également figurer dans le texte, qui serait historique 18 ans après l'invasion de l'Afghanistan par les Etats-Unis pour chasser les talibans du pouvoir, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. Washington espère conclure un accord de paix avec les talibans d'ici le 1er septembre, avant les élections afghanes prévues le même mois et la présidentielle américaine en 2020. Le processus de négociation "se passe bien", a affirmé jeudi le négociateur en chef taliban Abbas Stanikzai. "On est là-bas depuis 18 ans, c'est ridicule", a encore une fois pesté mardi le président américain Donald Trump. "Nous négocions avec le gouvernement et nous négocions avec les talibans", a-t-il ajouté. "Nous avons de bonnes discussions et nous verrons ce qu'il advient". Après ce nouveau cycle de négociations, l'émissaire américain Zalmay Khalilzad doit se rendre à Kaboul pour "encourager" les préparatifs en vue des négociations interafghanes, d'après le département d'Etat américain. Certaines questions épineuses restent à régler comme le partage du pouvoir avec les talibans, l'avenir de l'administration actuelle et le rôle de puissances régionales comme l'Inde ou le Pakistan. (Belga)