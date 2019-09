Quand Greta Thunberg répond (avec beaucoup d'humour) à Donald Trump sur Twitter

Donald Trump a ironisé sur Greta Thunberg, en tweetant qu'elle avait "l'air d'une jeune fille très heureuse", s'attirant mardi une réaction acerbe de la jeune militante du climat qui a modifié son profil sur le réseau social pour se moquer au second degré du président américain.

La jeune Suédoise de 16 ans, devenue le symbole de la révolte des jeunes contre l'inaction face à l'urgence climatique, a interpellé lundi les dirigeants mondiaux dans un discours passionné, les accusant d'avoir "volé ses rêves et son enfance", d'une voix pleine de colère et de larmes contenues.

"Elle a l'air d'une jeune fille très heureuse qui regarde vers un avenir merveilleux et souriant. Tellement agréable à regarder!" a ironisé le président américain, notoirement imperméable aux enjeux climatiques et qui a retiré son pays de l'Accord de Paris. Le tweet a été posté au dessus d'une vidéo du discours de Greta Thunberg, dans lequel elle déclare notamment: "Les gens souffrent, les gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse, et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent, et des contes de fées de croissance économique éternelle? Comment osez-vous?!"

Le tweet de Donald Trump a scandalisé de nombreux internautes, suscitant 16.000 réponses en trois heures. "Donald Trump s'en prenant à une jeune femme innocente, c'est absolument révoltant", a ainsi écrit l'un d'entre eux. Mais de nombreux autres ont abondé dans le sens du président américain, accusant la jeune militante, qui a le syndrome d'Asperger, d'avoir subi "un lavage de cerveau".





Greta fusille du regard le président américain



En réponse, Greta Thunberg a modifié sa biographie Twitter, en reprenant presque mot pour mot le locataire de la Maison Blanche: "Une jeune fille très heureuse qui regarde vers un avenir merveilleux et souriant." "Quand votre président troll sera mis à l'écart", a tweeté Jeff Yang, homme d'affaires et chroniqueur américain, à côté d'une image de la nouvelle biographie de Thunberg.





Greta Thunberg et Donald Trump se sont brièvement trouvés au même endroit lors d'une sommet de l'ONU sur le climat à New York, où le président américain a fait une apparition surprise d'une dizaine de minutes. Une vidéo prise à l'instant où ils se croisent montre la jeune fille fusillant du regard Donald Trump.