Quand "New York, New York" résonne en hommage aux soignants

D'habitude, les New Yorkais applaudissent, tapent avec des cuillères ou des tambourins, ou crient simplement "merci" depuis leur fenêtre, le soir à 19 heures, fidèles à leur rituel d'hommage aux soignants mobilisés face à la pandémie, qui a conquis les Etats-Unis après plusieurs pays européens.

Mais le rituel a ses variations. Jeudi, la chorale bénévole de la "Paix du Coeur" ("Peace of Heart" choir) avant appelé à chanter "New York, New York", hommage de Frank Sinatra à cette métropole supposée ne jamais dormir, symbole d'ébullition urbaine réduit au silence depuis un mois.

Ce grand classique a résonné dans certains quartiers pendant une dizaine de minutes, provenant de nombreuses fenêtres et balcons - des milliers à travers la ville, selon le nombre de personnes qui avaient indiqué sur la page Facebook de l'évènement vouloir y participer.

"C'est une chanson iconique" avec "un vrai message sur le fait de s'en sortir" a expliqué à l'AFP Robert Hornsby, un responsable de la chorale. "Il y a même un passage qui dit, +Allez, tu peux y arriver, New York+, et c'est là je crois qu'on en est tous. C'est pour ça qu'on l'a choisie (...) et si vous ne connaissez pas les paroles, vous pouvez juste reprendre les parties que vous connaissez".

C'est ce qu'ont fait Vivian Young et son mari, sortis sur la Première Avenue avec leurs deux enfants, pour fredonner cet air célébrissime, et saluer, de loin, des amis montés chanter sur le toit de leur immeuble.

Cet hommage quotidien aux soignants, "ça remonte le moral, c'est quelque chose qu'on attend à la fin de la journée, pour changer de toutes ces mauvaises nouvelles", dit Vivian Young, souriante derrière son masque.

Son mari Mark se dit convaincu que la capitale économique américaine est "en train de s'en sortir", citant les derniers chiffres des morts et des hospitalisations en baisse.

Bientôt "les marchés vont rebondir, les gens se battront pour avoir une table au restaurant" dit-il, avant d'ajouter: "j'espère avoir raison".

Le rituel devrait pourtant continuer encore un moment: si l'épidémie semble s'être stabilisée dans l'Etat de New York, après avoir contaminé plus de 213.000 personnes et tué plus de 11.500 personnes, le gouverneur Andrew Cuomo a prolongé jeudi les mesures de confinement jusqu'au 15 mai.