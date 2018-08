Quarante-deux Soudanais de l'Aquarius obtiennent le statut de réfugié en France

(Belga) Quarante-deux Soudanais accueillis à Lille, dans le nord de la France, en juillet, après un périple à bord de l'Aquarius, le navire humanitaire chargé de migrants autour duquel les pays européens s'étaient déchirés en juin, ont obtenu vendredi le statut de réfugié.

"La France a décidé de vous accorder le statut de réfugié (...) Aujourd'hui, pour vous, c'est la fin d'un très long périple extrêmement difficile et douloureux et, nous l'espérons tous, le début d'une vie meilleure dans laquelle nous vous accompagnerons", leur a déclaré la maire de Lille Martine Aubry, lors d'une cérémonie à la mairie. A cette occasion, les réfugiés se sont vu remettre la décision de l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) leur reconnaissant le statut de réfugié, qui leur permettra d'obtenir une carte de résident pour 10 ans. "Ce qui explique le délai raccourci, c'est que nous sommes allés au devant de la demande, en Espagne, entendre les demandeurs d'asile qui nous ont fait part des motifs pour lesquels ils avaient quitté leur pays, ce qui a permis de pré-instruire leurs dossiers", a expliqué Anatole Puiseux, secrétaire général adjoint de l'Ofpra. "Nous savons ce que vous avez vécu (...) Vous êtes ici chez vous, vous êtes des Lillois et nous sommes extrêmement heureux de vous avoir parmi nous", a poursuivi Mme Aubry dans un discours largement applaudi par les réfugiés. Au total, 78 réfugiés de l'Aquarius ont été accueillis en France, sur les 630 migrants à bord de ce navire de Médecins sans frontières et SOS Méditerranée. Mi-juin, face au refus de l'Italie et de Malte de l'accueillir, il avait finalement accosté à Valence (Espagne). (Belga)