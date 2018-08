Quatorze blessés lors d'un concert des Backstreet Boys aux Etats-Unis

(Belga) Un violent orage a fait s'effondrer samedi une structure en métal à l'entrée d'un concert des Backstreet Boys organisé dans l'État américain d'Oklahoma, faisant 14 blessés, rapportent plusieurs médias locaux.

Les blessés ont été emmenés à l'hôpital. Le concert en plein air se déroulait à côté d'un casino à Thackerville, dans l'Etat d'Oklahoma. Après l'accident, les Backstreet Boys ont décidé d'annuler l'événement. "Le plus important, c'est que tout le monde rentre à la maison en toute sécurité et de toute façon, on se revoit prochainement", a écrit le boys band sur Twitter. (Belga)