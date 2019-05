Quatorze tornades et de nombreuses inondations touchent le Midwest des Etats-Unis: 4 millions de personnes en danger

Le Midwest américain est actuellement secoué par des tornades et d'importants orages. Les services météorologiques nationaux mettent en garde contre des inondations et les dégats potentiels que peuvent entraîner ces intempéries, notamment au Texas, en Oklahoma et au Missouri. Plus de quatre millions de personnes sont potentiellement en danger, a avancé la chaîne CNN.



Quatorze tornades ont été enregistrées pour la journée de lundi (heure locale) sur l'ouest du Texas et le centre de l'Oklahoma. Dans la région de Tulsa (Oklahoma), les services météo ont demandé à la population d'aller se réfugier sur les hauteurs afin de se protéger des eaux déferlantes. Des abris d'urgence sont mis à disposition à Hominy et Broken Arrow, a indiqué CNN d'après les service de protection civile locale. L'ampleur précise des dégâts n'était pas encore connue mardi matin.