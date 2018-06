Quatre blessés dans une fusillade rarissime à Hong Kong

(Belga) Au moins quatre personnes ont été blessées par balles mardi dans un parc de Hong Kong, une attaque rarissime dans l'ancienne colonie britannique réputée pour être très sûre, a annoncé la police.

Le tireur a ouvert le feu sur des passants dans un espace vert du front de mer dans l'est de l'île de Hong Kong, selon une porte-parole. Sur des images de la télévision locale, on pouvait voir un homme blessé assis par terre le bras en sang, tandis qu'un autre était placé à bord d'une ambulance. Les blessés sont deux hommes et deux femmes. Des témoins ont entendu au moins quatre coups de feu et deux personnes ont été blessées à la tête, selon la chaîne d'information hongkongaise i-Cable. Une femme a été arrêtée dans un centre commercial du voisinage tandis que la police bouclait le parc. Les enquêteurs ont refusé de préciser si elle était soupçonnée d'être la tireuse. Les fusillades sont rares dans le territoire semi-autonome du sud de la Chine, où la délinquance est faible. La possession d'armes ou de munitions est illégale sauf licence spéciale. (Belga)