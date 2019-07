Quatre civils tués par une frappe israélienne près de Damas

(Belga) L'agence de presse officielle syrienne Sana a annoncé que quatre civils avaient été tués et 21 blessés par un bombardement israélien près de Damas dans la nuit de dimanche à lundi.

L'agence a précisé qu'un enfant de trois ans figurait parmi les civils tués. Un journaliste de l'AFP à Damas a entendu de fortes explosions dans la nuit. L'agence syrienne a fait état de frappes israéliennes près de Damas et à Homs, dans l'ouest de la Syrie. "Nos défenses aériennes ont affronté des missiles ennemis tirés par des avions israéliens", a déclaré l'agence, citant une source militaire, selon laquelle ces frappes visaient "certaines de nos positions à Homs et près de Damas". Sana n'a pas donné plus de précisions sur la localisation des positions visées. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), une ONG basée en Grande-Bretagne, a annoncé que des frappes avaient eu lieu contre un centre de recherches et un aéroport militaire à l'ouest de Homs, où sont déployées des troupes du mouvement chiite libanais Hezbollah et des troupes iraniennes. Le directeur de l'OSDH, Rami Abdelrahmane, a indiqué que ces frappes avaient fait des blessés. (Belga)