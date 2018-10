Quatre personnes tuées dans un séisme de magnitude 5,9

(Belga) Au moins quatre personnes ont été tuées lors du séisme de magnitude 5,9 en Haïti, selon un premier bilan. La secousse dans le pays des Caraïbes a fait plusieurs blessés et dégâts, selon la protection civile.

Trois personnes sont décédées dans la ville de Port-de-Paix lorsque leurs maisons se sont écroulées. Une quatrième personne était portée disparue dans la ville de Gros Morne, selon le site d'information Loop Haiti. Les médias rapportent l'effondrement de plusieurs bâtiments et de dégâts dans diverses villes. Le pays démuni avait été frappé par un terrible tremblement de terre de magnitude 7 en 2010, au cours duquel 220.000 personnes avaient été tuées. Une large partie de la population vit toujours dans des logements d'urgence depuis lors, et la situation politique et économique est toujours très fragile dans l'archipel. (Belga)