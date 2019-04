Quatre tués dans l'effondrement d'une grue dans la ville de Seattle

(Belga) Quatre personne ont été tuées samedi lorsqu'une grue s'est effondrée à Seattle (USA), selon les pompiers locaux.

La grue est tombée dans le trafic routier, écrasant 5 voitures, a confirmé sur Twitter le service des pompiers de Seattle. "Il y a eu au total quatre morts et trois blessés qui ont été transférés à l'hôpital", poursuit la communication. Parmi les tués se trouvent les deux opérateurs de la grue et deux personnes dans des véhicules séparés, font part les médias locaux citant le chef de la brigade Harold Scoggins. Les témoins affirment en outre qu'il y avait des vents violents à ce moment-là dans la ville. L'un d'entre eux travaillant au sommet d'un building en cours de construction assure avoir vu la grue être coupée en deux, une des deux parties s'est écroulée et l'autre est tombée dans le vide. (Belga)