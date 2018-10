Québec: le Premier ministre sortant Philippe Couillard abandonne la vie politique

(Belga) Le Premier ministre sortant du Québec, Philippe Couillard, a annoncé jeudi son retrait de la vie politique après la défaite historique de son parti libéral aux législatives de lundi dans la province francophone du Canada.

Philippe Couillard a indiqué qu'il quittait immédiatement ses fonctions de chef du Parti libéral du Québec (PLQ) et de député de la circonscription de Roberval, au Lac Saint-Jean, où il a été réélu lundi malgré la défaite "sans équivoque" de sa formation. Les électeurs québécois ont porté au pouvoir un parti fondé en 2011, la Coalition Avenir Québec (CAQ) de François Legault, tournant le dos à près d'un demi-siècle d'alternance au pouvoir entre fédéralistes du PLQ et indépendantistes du Parti québécois (PQ). Ces deux partis historiques de la vie politique québécoise ont récolté le plus faible pourcentage de voix de leur histoire, le PLQ passant de 68 sièges à la dissolution à 32, avec 24,8% des votes. Dès lundi soir, M. Couillard, 61 ans, avait affirmé qu'il allait "entreprendre une réflexion", "courte" sur son avenir personnel. "Le résultat sans équivoque de l'élection générale après un mandat marqué par un redressement" des finances publiques "et une relance historique du Québec m'amène à prendre cette décision", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Ce neurochirurgien était arrivé en politique en 2003, servant pendant cinq ans comme ministre de la Santé sous le gouvernement du libéral Jean Charest avant de quitter le gouvernement en 2008. Cinq ans après ce premier retrait de la vie politique, il avait fait un retour en mars 2013, prenant la tête du PLQ et ramenant cette formation au pouvoir en avril 2014, après un intermède de 18 mois au pouvoir du PQ. Les députés du Parti libéral doivent se réunir vendredi pour se choisir un chef par intérim. Une course à la direction du parti pourrait n'intervenir que d'ici deux ans, à temps pour les prochaines législatives de 2022. (Belga)