Quel message Melania, la First Lady des États-Unis, a-t-elle voulu faire passer en portant cette veste?

La veste portée jeudi par la Première dame des Etats-Unis, Melania Trump, lors d'une visite à la frontière avec le Mexique, en pleine polémique sur la politique migratoire de son mari, a suscité la stupéfaction et amené le président à intervenir dans un tweet. "Je m'en fiche complètement" était écrit au dos de cette veste de couleur kaki. "Mais qu'a-t-elle bien voulu dire?", s'interroge le monde entier. Élément de réponse avec Roberto de Primis, expert en relation internationale et spécialiste des Etats-Unis dans le RTLinfo 13H.

Cette veste, est-elle un message à l'adresse de son mari, Donald Trump?

Roberto De Primis: "Il y a vraiment un problème de communication. D'un côté, Melania Trump a fait un travail de fond qui a été très intéressant. Elle a essayé de faire plier son mari pour qu'il modifie l'ordre présidentiel sur toute l'administration pour la sécurité du territoire, et cela vient justement permettre qu'on évite de séparer ces familles et ces enfants. Et puis d'un autre côté, il y a cette erreur de communication. À l'aller et au retour, pour aller visiter justement ces centres de détention pour enfants, elle décide de mettre cette veste-là. Je crois qu'il faut surtout retenir ceci: elle, First Lady et maman, est fière d'avoir fait plier son mari sur une décision aussi importante."



Donald Trump qui change d'avis plusieurs fois sur la semaine. On sépare les enfants. Puis non... Où veut-il en venir?

Roberto De Primis: "Il faut reprendre un point focal et important pour Donal Trump. Il est passé dans une tolérance zéro, parce que tout ce qu'il applique, c'est ce qu'Obama appliquait déjà sauf que les frontières étaient beaucoup plus ouvertes. Il y avait aussi des flux d'immigrants illégaux qui rentraient sauf que eux, étaient renvoyés. Barack Obama est d'ailleurs le président qui a renvoyé le plus d'immigrants illégaux, comparé aux autres présidents républicains".

"Par contre, Donald Trump a décidé, lui, de passer en tolérance zéro et de fermer d'une certaine façon les frontières. Il n'y a pas de murs sur toute la frontière mexicaine, mais il veut éviter un maximum de voir des immigrants rentrant de manière illégale aux Etats-Unis."





Le message de Donald Trump aux migrants n'est-il pas un peu brouillé ?

"Non, pas du tout, parce que le message de Donald Trump tient sur la longueur. Dès le départ de sa présidence, il y a eu le "travel ban". Il a interdit à un certain nombre de nations musulmanes l'accès au territoire américain. Il a également toujours eu la volonté de construire le mur. Le message en filigrane de Donald Trump est très clair. Et c'est un message à l'extérieur aux autres populations: "Vous n'êtes pas les bienvenus aux Etats-Unis."