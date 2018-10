Quelles F1 pour 2021 ?

Allure agressive et futuriste, aérodynamique conçue pour favoriser les dépassements et halo mieux intégré, le promoteur de la Formule 1 a dévoilé en marge du GP de Singapour le look des monoplaces pour 2021, après le changement attendu de règlement.

Ross Brawn, le directeur sportif de la F1, a été contraint le week-end dernier de confirmer les grandes lignes du projet des nouveaux propriétaires de la catégorie, les Américains de Liberty Media, après qu'une image présentée à huis clos lors d'un séminaire a fuité sur les réseaux sociaux.

"Quand nous avons commencé à travailler sur les voitures de 2021, le premier objectif était de leur permettre de courir proches les unes et des autres", indique Brawn.

"Nous avons établi très vite que les voitures actuelles ont beaucoup de mal à se suivre", ce qui complique et diminue les dépassements, détaille l'ingénieur passé notamment par Ferrari.

"Quand elles se rapprochent, elles perdent 50% de leurs appuis aérodynamiques et donc substantiellement en performance", explique-t-il. "Nous nous sommes donc attelés à comprendre pourquoi et comment améliorer cela", pour répondre aux complaintes récurrentes des pilotes et du public.

- "Jeux vidéo" -

"Un autre objectif était d'imaginer de belles voitures", ajoute-t-il. "Nous voulons des voitures qui ont plus d'allure que dans les jeux vidéo, des voitures que les enfants voudront afficher dans leurs chambres. (...) Elles devraient être sensationnelles."

En partenariat avec la Fédération internationale de l'automobile (FIA), qui édicte les règles, et les équipes, les promoteurs de la F1 ont développé tour à tour trois concepts, encore amenés à évoluer dans l'année à venir, avec pour échéance la fin 2019.

Il s'agissait d'abord de mieux intégrer le halo, ce dispositif en forme de bréchet protégeant la tête des pilotes dans le cockpit, à l'esthétique très critiquée avant et depuis sa mise en oeuvre début 2018. La version 2021 disposerait d'une fixation avant plus fine et serait incurvée au-dessus du cockpit.

La monoplace du futur est d'apparence plus agressive, avec un aileron avant simplifié et plus incurvé, une carrosserie simplifiée, un capot moteur possiblement relié à l'aileron arrière et des roues plus grandes (18 pouces).

La question du maintien du DRS, ce volet monté sur l'aileron arrière qui s'ouvre pour gagner en vitesse de pointe afin de favoriser les dépassements, n'est, elle, pas tranchée.

- "De la bonne came !" -

"C'est de la bonne came !", a réagi le quadruple champion du monde britannique Lewis Hamilton en relayant sur Instagram les premières images des F1 de 2021. "Si les voitures ressemblent à ça, je resterai assurément pour les conduire", a ajouté celui dont le contrat avec Mercedes se termine fin 2020.

Hamilton appelle tout de même à un retour aux moteurs V12 ou V10, quand la F1 prévoit de conserver l'actuel V6 turbo hybride en le rendant plus bruyant pour satisfaire les fans.

Son ancien coéquipier allemand Nico Rosberg s'est lui fendu sur Twitter d'un message de félicitations à l'attention de Ross Brawn. "J'adore le nouveau concept pour les voitures de 2021 !!! Vous aussi ?? Bravo Ross", a-t-il posté.

Au contraire, le patron de Ferrari Maurizio Arrivabene, très vocal dans les négociations sur l'avenir de la discipline, a trouvé le projet "un peu décevant". "Ca ressemble un peu à une vieille Champ Car", les voitures de l'ancien championnat américain de monoplaces absorbé par l'IndyCar, a-t-il commenté.

Le directeur technique de Force India, Andrew Green, a lui appelé à ne pas tirer de plans sur la comète au vu de ces images. "Ce sont juste des dessins", a-t-il rappelé. "Elles (les voitures) ne ressembleront en rien à ce qu'ils ont dessiné."

Les promoteurs de la Formule 1 espèrent en tout cas que leur projet séduira au-delà des acteurs actuels de la catégorie reine du sport automobile. "Nous voulons créer un environnement dans lequel les gens feront la queue pour venir en F1", clame Brawn.