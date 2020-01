Qui est Ekaterini Sakellaropoulou, la première femme élue à la présidence de la Grèce?

La feel good story du jour, c'est l'histoire d'une femme. Celle de la première femme élue à la présidence de la République de Grèce. Même si son rôle sera essentiellement symbolique, elle fait entrer la Grèce dans une nouvelle ère.

C'est une première dans l'histoire de la Grèce. Dans un pays patriarcal, où 1 femme sur 5 est au chômage, Ekaterini Sakellaropoulou est devenue la première femme présidente. Elle a été élue au 1er tour à une large majorité car elle fait l'unanimité.

À 63 ans, cette juge à la cour suprême, fille de juge elle-même, est de tous les combats. Parmi eux, le droit des réfugiés, des minorités, des libertés, ainsi que la protection de l'environnement.

Ekaterini est une femme libre divorcée mère d'un enfant. Elle est sans appartenance politique, raison pour laquelle sans doute elle a pu rassembler les députés.

Un parcours non conventionnel

C'est une véritable vague féminine qui déferle sur les gouvernements européens depuis quelques années. L'Allemagne est dirigée par une femme depuis 2005. La Croatie, le Danemark et la Slovénie ont toutes des Premières ministres. Plus récemment, la Finlande a fait de Sanna Marin la plus jeune Première ministre femme de l'Histoire à 34 ans.

Une jeune femme au parcours non conventionnel élevée par un couple gay. Un parcours dont elle tire une force politique.

La Belgique n'est pas en reste. En acceptant l'intérim de Charles Michel, Sophie Wilmès a rejoint le club des femmes de pouvoir. Un club de moins en moins fermé. Ekaterini Sakellaropoulou prêtera serment devant le Parlement le 13 mars prochain.