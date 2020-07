Qui est Karyna, la dernière petite-amie de Jeffrey Epstein qui a passé les dernières années de sa vie à ses côtés?

Le tabloïd britannique du Daily Mail révèle ce matin qu'au cours des dernières années de sa vie, le milliardaire Jeffrey Epstein avait une petite-amie permanente, une Biélorusse connue sous le nom de Karyna Shuliak. La jeune femme de 30 ans est la dernière à avoir eu Epstein au téléphone, la veille de son suicide, depuis sa Biélorussie natale. Selon le Daily Mail le couple était ensemble depuis 2009 et la jeune femme était très éprise de Jeffrey Epstein et d'un tempérament plutôt jaloux. Elle était connue pour fouiller sans cesse toutes ses affaires et poser à l'entourage du milliardaire tellement de questions qu'elle était surnommée "l'inspectrice".

Karyna Shuliak était à bord du jet privé de Jeffrey Epstein lorsqu'il a atteri à l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey, en juillet dernier et lorsque le pédophile a été arrêté par le FBI.

Ce que l'on sait désormais, c'est que la relation qui unissait le milliardaire à cette jeune femme était bien plus sérieuse qu'annoncée précédemment. Epstein a payé les soins médicaux coûteux de la mère de Karyna et a sans douté aidé à financer la maison haut de gamme où ses parents vivent à Minsk. Karyna était inscrite à l'Université de Columbia où ses frais étaient pris en charge par Epstein.

C'est une source proche de l'entourage de Jeffrey Epstein qui s'est étendu sur la nature de cette relation.

Karyna Shuliak est arrivée aux États-Unis en 2009 - alors âgée de 20 ans - et aurait rencontré le financier de Wall Street peu de temps après.

Après sa première peine de prison purgée en 2010 en Floride -dont une grande partie a été prestée en tant qu'homme libre-, de nombreuses connaissances ont tourné le dos au milliardaire. "Tout le monde lui a tourné le dos après cette peine de prison et l'a considéré comme l'antéchrist", a déclaré la source. "Même ses amis les plus proches. Personne n'est resté avec lui, sauf Karyna qui était là jusqu'au tout dernier moment".

Karyna Shuliak semble détenir la citoyenneté américaine, ou du moins une carte verte, après avoir contracté un mariage blanc en 2013 avec Jennifer Kalin, une associée de longue date d'Epstein. Le Daily Mail révèle que cette union avait été incitée fortement par Epstein pour permettre à la femme d'origine soviétique de rester aux États-Unis.

Ce mariage était juste l'un des nombreux "mariages fictifs'' liés aux associés d'Epstein et il avait souvent recours à ses assistants pour légaliser les séjours des jeunes femmes qu'il trafiquait aux États-Unis.

Après avoir été retrouvée mort en prison, Karyna Shuliak s'est retrouvée dans un grand désespoir. "Après avoir fréquenté si longtemps une personne aussi publique, elle n'avait plus d'amis proches. Je suis probablement l'un des rares à connaître la situation et à pouvoir apporter son soutien - et bien sûr je le fais", confie cette source, qui ajoute: "C'est une personne très sincère, gentille et décente, qui n'était absolument pas là pour l'argent. Elle était follement amoureuse de lui, et j'espère qu'elle ira bien. C'est une fille très gentille qui (est devenue) déprimée."

Karyna vivait avec Epstein dans son mode de vie partiellement itinérant, se déplaçant entre son île privée dans les îles Vierges, son ranch au Nouveau-Mexique et - moins fréquemment - sa somptueuse maison située à Manhattan.

"Ils vivaient selon les saisons dans les différentes propriétés d'Epstein, mais surtout dans son ranch au Nouveau-Mexique et sur son îles aux îles Vierges. Ils évitaient New York parce que plus personne ne venait leur rendre visite'', a déclaré la source.