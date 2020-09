Quinze jours de prison pour une célèbre joueuse de basket au Bélarus

(Belga) Une célèbre joueuse de basket bélarusse, Yelena Leuchanka, a été condamnée mercredi à 15 jours de prison pour avoir participé aux manifestations contre le président Alexandre Loukachenko, ont annoncé des défenseurs des droits de l'Homme bélarusses.

Centre de l'équipe nationale féminine de basket-ball et ancienne joueuse de plusieurs clubs de la WNBA, Yelena Leuchanka, 37 ans, qui se rendait à l'étranger pour se faire soigner, a été arrêtée dans la matinée à bord de l'avion à Minsk, a précisé le centre bélarusse de défense des droits de l'Homme Viasna. La joueuse a activement participé aux manifestations qui secouent le Bélarus depuis la réélection le 9 août du président Loukachenko, jugée frauduleuse par l'opposition. Elle a notamment signé des lettres ouvertes des sportifs bélarusses appelant les autorités à mettre fin aux violences contre les manifestants et à organiser de nouvelles élections. De nombreuses figures de l'opposition bélarusse ont été arrêtées ou contraintes à l'exil depuis l'élection présidentielle remportée officiellement par Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, et le déclenchement d'un mouvement de protestation inédit qui l'a suivie. M. Loukachenko a jusqu'à présent refusé de dialoguer avec l'opposition et les manifestations ont systématiquement donné lieu à des centaines d'arrestations. (Belga)