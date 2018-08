Quinze morts dans un accident d'autocar en Bulgarie

(Belga) Un accident d'autocar a fait au moins quinze morts samedi en fin d'après-midi sur une route sinueuse près de Svogué, dans le nord-ouest de la Bulgarie, a annoncé le ministère de la Santé.

"Nous pouvons confirmer quinze décès et 27 blessés", a déclaré à la chaîne de télévision publique BNT une porte-parole du ministère de la Santé. L'autocar qui transportait des touristes bulgares pour une visite de monastère a quitté la route et s'est renversé. Quatre voitures ont été écrasées, a précisé la police. Pays le plus pauvre de l'Union européenne, doté d'un réseau routier mal entretenu et d'un parc automobile vétuste, la Bulgarie enregistre un millier de morts par an en raison d'accidents de la route. Un accident d'autocar en avril sur une autoroute près de Sofia avait fait six morts et une vingtaine de blessés. (Belga)