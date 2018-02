Rafael Nadal, blessé, déclare forfait pour le tournoi d'Acapulco

(Belga) L'Espagnol Rafael Nadal, le N.2 mondial qui devait effectuer son retour en compétition mardi, a dû déclarer forfait au tournoi ATP 500 d'Acapulco après le réveil d'une ancienne blessure.

"C'était mon objectif et mon rêve de jouer le tournoi. Mais malheureusement, hier (lundi, NDLR), j'ai ressenti une douleur dans la jambe à l'entraînement", a expliqué Nadal, âgé de 31 ans et vainqueur à deux reprises dans cette station balnéaire mexicaine (2005, 2013), au cours d'une conférence de presse. "Lors de mon dernier entraînement avant de débuter le tournoi, j'ai recommencé à sentir sur un mouvement un pincement dans la même zone qu'en Australie", a expliqué le Majorquin. "Les médecins m'ont dit de ne pas jouer, car il y avait un risque d'aggraver la lésion", a-t-il ajouté. "C'est peut-être un problème mineur (...) mais on ne pourra pas le savoir avant d'avoir fait des examens approfondis", a-t-il expliqué aux journalistes. Le Majorquin n'a plus joué depuis son abandon en cours de 5e set, lors du quart de finale de l'Open d'Australie qui l'opposait le 23 janvier dernier au Croate Marin Cilic. Il s'était entraîné la semaine dernière à Cozumel, sur la côte caraïbe mexicaine, pour s'acclimater avant de venir à Acapulco où il avait perdu l'an dernier en finale, face à l'Américain Sam Querrey.