Rage Against the Machine va repartir en concert

(Belga) Le groupe américain Rage Against the Machine, très populaire dans les années 1990, va repartir en tournée, indiquent vendredi des médias US en se basant sur la communication diffusée par le groupe sur les réseaux sociaux. Rage serait une des têtes d'affiche du festival Coachella en Californie l'an prochain. Cela fait près de 10 ans qu'ils ne sont plus apparus sur une scène.

Rage Against the Machine, célèbre pour son titre "Killing in the Name", annonce encore d'autres dates de concerts au cours des six premiers mois de 2020 aux Etats-Unis. Les membres du groupe sont connus pour avoir une opinion politique et, selon les journalistes, il n'est donc pas étonnant qu'ils réapparaissent lors d'une année électorale. On ne sait pas encore s'ils comptent venir jouer en Europe. (Belga)