Raid aérien israélien à Gaza

Des avions israéliens ont attaqué durant la nuit de samedi à dimanche une "cible militaire" du Hamas dans la bande de Gaza, après l'explosion d'un engin piégé à la frontière entre cette région et Israël, a annoncé l'armée.

"L'organisation terroriste du Hamas doit rendre des comptes pour tout ce qui se passe dans et à partir de la bande de Gaza", a ajouté l'armée dans un communiqué. Le Hamas le principal mouvement islamique palestinien contrôle la bande de Gaza. "L'armée israélienne continuera à opérer par tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité des civils israéliens", a prévenu l'armée sans donner d'autres détails. Selon des sources palestiniennes, cette attaque n'a pas fait de blessé. Un engin explosif a été actionné samedi près de la frontière entre la bande de Gaza et Israël sans faire de victime. L'armée israélienne avait déjà procédé samedi à des représailles visant le Hamas. Des chars israéliens ont visé un poste d'observation appartenant au Hamas. Selon des sources palestiniennes, ces tirs de représailles ont fait un blessé léger. Les explosions n'ont pas été revendiquées, mais Israël considère que le Hamas est responsable de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Israël, le Hamas ainsi que ses alliés observent un cessez-le-feu tendu de part et d'autre de la barrière depuis la guerre de 2014, la troisième en six ans dans l'enclave. Cette trêve est régulièrement ébranlée, notamment par des tirs de projectiles en provenance du territoire vers Israël, qui riposte systématiquement en prenant pour cibles des positions du Hamas, même si les roquettes sont communément attribuées à d'autres groupes.