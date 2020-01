Raid américain à Bagdad - Le centre de Téhéran noir de monde en hommage au général Soleimani

(Belga) Le centre de Téhéran est noir de monde lundi matin en hommage au général iranien Qassem Soleimani tué vendredi par une frappe américaine en Irak, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Portrait de leur héros souriant en main, la foule s'est amassée bien avant 08h00 (05h30 HB) aux abords de l'Université de Téhéran, où le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, doit présider dans la matinée une prière en l'honneur du soldat le plus populaire d'Iran. La foule compacte et noire qui stationne autour de l'université sous un soleil glacial ou qui défile sur plusieurs kilomètres le long des avenues Enghelab ("Révolution" en persan) et Azadi ("Liberté") agite moult drapeaux rouges (couleur du sang des "martyrs") ou iraniens, mais aussi des drapeaux libanais ou irakiens. Les rues résonnent par intermittence de slogans "Mort à l'Amérique", "Mort à Israël" sur fond de mélopée funèbre chantée par des voix mâles diffusées par haut-parleurs. Un homme porte un bandeau "#hard_revenge" (#vengeance_terrible en anglais) alors que d'autres panneaux, en anglais également, appellent à venger la mort du général Soleimani. Faisant référence au général Soleimani et aux autres Iraniens tués avec lui, la télévision d'Etat, qui couvre l'événement en direct avec force vues aériennes du centre de la capitale titre en bandeau : "Résurrection sans précédent de la capitale iranienne en accueillant Haj Qassem et les martyrs de la résistance". (Belga)