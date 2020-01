"Une dure vengeance au bon endroit, au bon moment", prévient le Conseil suprême iranien: à quoi faut-il s'attendre ?

Il y a un vaste spectre de réponses possibles qui n'impliquent pas toutes une action militaire ou violente, estime un expert.

La plus haute instance sécuritaire de l'Iran a promis vendredi de venger la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par une frappe américaine à Bagdad.



"L'Amérique doit savoir que son attaque criminelle contre le général Soleimani a été la plus grave erreur du pays (...) Ces criminels subiront une dure vengeance (...) au bon endroit et au bon moment", a déclaré dans un communiqué le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien.

Quel genre de vengeance ?

"Il y a un vaste spectre de réponses possibles qui n'impliquent pas toutes une action militaire ou violente", tempère pour sa part Heiko Wimmen, responsable de l'organisation Crisis Group pour la Syrie, le Liban et l'Irak.



"Aucun des deux camps ne veut la guerre, aucun des deux n'a à y gagner. Le danger est qu'ils soient dans une collision frontale, chacun espérant que l'autre recule. Si aucun des deux ne le fait, cela peut se terminer en désastre", ajoute-t-il.



L'embrasement du théâtre irakien



L'Irak, où la République islamique bénéficie de très nombreux soutiens, devrait être au coeur des premières réponses de Téhéran, ne serait-ce que via ses milices, supplétifs et autres sympathisants.



"L'Irak va devenir le premier champ de bataille désormais", estime Alex Vatanka, expert de l'Iran au Middle East Institute de Washington. "Il va y avoir beaucoup de pression sur la présence militaire en Irak", estime-t-il, rappelant que les Américains perdraient énormément sur le plan stratégique s'ils devaient s'en retirer.



A Bagdad, les commandants des factions pro-Iran ont déjà appelé leurs combattants à se "tenir prêts". Le leader chiite Moqtada Sadr a, de son côté, réactivé l'Armée du Mehdi, sa milice dissoute depuis une décennie, après avoir harcelé l'occupant américain en Irak.



Des actions anti-américaines sont aussi possibles au Liban, éventuellement au Yémen, voire en Syrie, où l'Iran est actif via ses supplétifs, comme les Houthis yéménites ou le Hezbollah libanais.



Le pétrole du détroit d'Ormuz



L'Iran a été accusé à plusieurs reprises en 2019 d'avoir miné des pétroliers au large de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, puis d'avoir attaqué ou saisi d'autres navires près du détroit d'Ormuz, un passage d'importance cruciale. Il est aussi soupçonné d'être à l'origine d'une spectaculaire attaque contre les installations pétrolières saoudiennes d'Abqaik et de Khurais, qui ont eu un énorme impact.



"L'Iran a montré qu'il pouvait frapper des bâtiments, bloquer des bâtiments. Un blocus est-il envisageable ?", s'interroge Jean-Charles Brisard, le président du Centre d'analyse du terrorisme (CAT) à Paris.



Les pays occidentaux ont annoncé plusieurs opérations pour sécuriser le transport dans cette zone ultra militarisée.



L'option de la cyber-attaque



"L'Iran (...) essaye de se doter de capacités de cyber-offensive qui permettraient des attaques contre des infrastructures cruciales aux Etats-Unis et chez leurs alliés", déclarait devant le Sénat américain en janvier 2019 Dan Coats, directeur du National Intelligence, qui chapeaute les services américains du renseignement.



L'ensemble des experts considèrent l'Iran comme un des acteurs majeurs sur la scène cyber mondiale. "Les Iraniens ont constitué une Iranian cyber army, un groupe qui a prêté allégeance au guide suprême tout en n'étant pas une structure officielle", explique à l'AFP Loïc Guézo, secrétaire général du Clusif, groupement de professionnels français spécialiste de la sécurité et de l'information.



"Leurs moyens d'action sont plutôt sur des infrastructures de type industriel, c'est là qu'ils font assez peur: des barrages aux Etats-Unis, une intrusion dans des systèmes de production d'énergie américain, etc...".



Les Iraniens sont ainsi soupçonnés d'avoir pénétré en 2013 le système informatique d'un petit barrage près de New York, le Bowman avenue Dam.



Quid du dossier du nucléaire ?



C'est de là que tout est parti. Depuis le mois de mai, Téhéran a commis une série d'entorses à l'accord de 2015 visant à garantir la nature pacifique de son programme nucléaire, en riposte au retrait des Etats-Unis du texte en 2018 et au rétablissement de lourdes sanctions américaines qui asphyxient l'économie iranienne.



La prochaine étape était attendue lundi prochain, 6 janvier, avec la possible annonce par Téhéran de nouvelles décisions entaillant encore un peu plus le moribond accord de 2015, comme la réactivation d'installations interdites ou le franchissement de nouveaux seuils d'enrichissements d'uranium.



La France a, à cet égard, appelé vendredi Téhéran à éviter le risque d'une "grave crise de prolifération nucléaire".



Personne ne veut une guerre frontale



Soleimani était une figure majeure et "il faudra un discours de revanche massive" de la part du régime des mollahs, estime Alex Vatanka. Mais ni Washington, ni Téhéran ne souhaitent aller à l'affrontement majeur, conventionnel et brutal.



D'autres figures de la révolution ont déjà été abattus et "ils ne se sont jamais vraiment vengés", souligne le chercheur.



Et le régime iranien, déjà en grande difficulté sur plan intérieur, n'a aucune chance de gagner une guerre de cette ampleur. "Ce n'est pas un régime suicidaire", insiste Alex Vatanka. "Vous devez partir en guerre en fonction de vos moyens (...). Je ne les vois pas avoir les yeux plus gros que le ventre".