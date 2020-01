Raid contre un général iranien: "Washington a demandé des représailles proportionnées", assure l'Iran

L'Iran a assuré que les Etats-Unis l'avaient appelé à "se venger proportionnellement", après l'assassinat vendredi dans un raid américain du puissant général iranien Qassem Soleimani, l'architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient.



La Suisse, qui représente les intérêts des Etats-Unis en Iran en l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays, a affirmé vendredi que son représentant avait "transmis un message que les Etats-Unis l'ont chargé de remettre" à l'Iran, sans préciser sa teneur.



Près de l'aéroport de Bagdad, une attaque de drone américaine a tué Soleimani, le chef de la Force Qods des Gardiens de la révolution, chargée des opérations extérieures d'Iran, et Abou Mehdi al-Mouhandis, l'homme de l'Iran en Irak.



Cité vendredi soir par le site de la télévision d'Etat iranienne, le contre-amiral Ali Fadavi, commandant en chef adjoint des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique d'Iran, a affirmé que Washington avait dit "+si vous voulez vous venger, vengez-vous proportionnellement à ce que nous avons fait+".



Les Américains ne sont pas en position de "décider" de la réponse de l'Iran et "doivent s'attendre à une dure vengeance. Cette vengeance ne se limite pas à l'Iran", a-t-il dit, assurant que les alliés de l'Iran au Moyen-Orient sont "prêts à concrétiser cette vengeance".



Le contre-amiral n'a pas précisé comment les Etats-Unis avaient communiqué ce message à l'Iran.



Mais outre la Suisse, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammed Javad Zarif a déclaré que "l'émissaire suisse avait transmis un message ridicule des Américains" vendredi.



L'émissaire suisse "a reçu une réponse ferme écrite (de l'Iran) à cette téméraire lettre des Américains", a indiqué M. Zarif.



Téhéran a promis "une dure vengeance au bon endroit et au bon moment" pour venger la mort de Soleimani.