Raid du FBI sur une île appartenant à Epstein dans les Caraïbes

(Belga) Des agents du FBI ont, selon plusieurs médias, effectué lundi un raid sur une petite île américaine des Caraïbes appartenant au financier Jeffrey Epstein, retrouvé mort dans sa cellule samedi après avoir été inculpé de multiples agressions sur mineures.

Deux responsables anonymes des forces de l'ordre, cités par la chaîne NBC, ont confirmé que la police fédérale américaine avait lancé une perquisition dans la résidence de M. Epstein sur l'île de Little St. James, dans les îles Vierges, que le riche homme d'affaires aurait acquise dans les années 1990. Certains médias américains l'ont surnommée "l'île de la pédophilie", en raison des jeunes filles mineures que M. Epstein y aurait fait venir. Le tabloïd britannique Daily Mail avait publié un peu plus tôt des informations similaires sur ce raid, avec des photos et des vidéos semblant montrer des agents en uniforme du FBI déployés sur l'île. Contacté, le FBI, qui a ouvert une enquête samedi sur la mort du financier, n'a pas immédiatement confirmé ces informations. Ce raid survient alors que le ministre américain de la Justice et le procureur fédéral de Manhattan ont promis, malgré sa disparition, de poursuivre l'enquête sur les multiples agressions sexuelles commises par M. Epstein et de traquer ses éventuels complices. Jeffrey Epstein, 66 ans, a été retrouvé mort vers 06H30 samedi dans sa cellule de la prison fédérale de Manhattan, apparemment d'un suicide. Il attendait son procès après avoir été inculpé début juillet, et risquait jusqu'à 45 ans de prison. (Belga)