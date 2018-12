Raids des forces de sécurité en Egypte après l'explosion d'un bus de touristes: "40 terroristes" tués

Les forces de sécurité n'ont pas tardé à réagir en Egypte. Elles ont tué 40 terroristes dans plusieurs raids ce matin, au lendemain de l'attentat meurtrier contre un bus de touristes vietnamiens près du Caire.

Les forces de sécurité ont tué samedi "40 terroristes" dans des raids en Egypte, au lendemain d'un attentat meurtrier contre un bus de touristes vietnamiens près du Caire, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Trois touristes vietnamiens ont été tués vendredi dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus près du site des pyramides de Guizeh, en périphérie sud-ouest de la capitale égyptienne. Leur guide égyptien, blessé dans l'attaque, a ensuite succombé.

"Ils planifiaient une série d'agressions contre le secteur du tourisme"

Les raids des forces de sécurité ont été menés contre des combattants jihadistes présumés à Guizeh, lieu de l'attaque de vendredi, et dans le Nord-Sinaï (est), a rapporté le ministère dans un communiqué. "Quarante terroristes ont été tués dans les opérations de sécurité", 30 dans la région de Guizeh et 10 dans le Nord-Sinaï, selon la même source. "Ils planifiaient une série d'agressions contre le secteur du tourisme, les lieux de culte chrétiens et les forces de sécurité". Le ministère n'a pas lié directement ces raids policiers à l'attaque de vendredi qui n'a pas été revendiquée, mais une source sécuritaire a précisé qu'ils avaient eu lieu "tôt" samedi matin, donc après l'attentat. Cet attentat est le premier contre des touristes en Egypte depuis juillet 2017. Le secteur crucial du tourisme a souffert de l'instabilité politique et des attentats de groupes extrémistes, dont le groupe jihadiste Etat islamique (EI), à la suite du soulèvement populaire de janvier 2011.