Randonneuses tuées au Maroc: cinq nouvelles arrestations

Les autorités marocaines ont procédé à cinq nouvelles arrestations en lien avec le récent meurtre de deux jeunes randonneuses scandinaves, dans le sud du Maroc, a indiqué lundi dans un entretien à l'AFP le chef de l'antiterrorisme marocain.

Ces arrestations ont été menées dans plusieurs villes du royaume, a dit Abdelhak Khiam, directeur du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), ce qui porte à 18 le nombre de personnes arrêtées pour leurs liens présumés avec ce double homicide. Les quatre principaux suspects de cet acte qualifié de "terroriste" par Rabat ont été interpellés entre lundi et jeudi derniers à Marrakech (sud), la capitale touristique du royaume. Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, ont été tuées dans la nuit du 16 et 17 décembre dans le sud du Maroc, où elles passaient des vacances. Leurs corps ont été découverts sur un site isolé du Haut-Atlas, dans un secteur prisé des amateurs de marche. "Les deux victimes ont été poignardées, égorgées puis décapitées", selon le patron du BCIJ.