Rapport Mueller - Les démocrates exigent la publication du rapport Mueller "complet"

(Belga) Les leaders démocrates du Congrès ont exigé dimanche soir la publication du rapport "complet" du procureur spécial Robert Mueller, estimant que le ministre de la Justice qui en a diffusé un résumé n'est pas "un observateur neutre".

"La lettre du ministre de la Jutice (Bill) Barr pose autant de questions qu'elle apporte de réponses", écrivent la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef de file de la minorité au Sénat, Chuck Schumer. "Il est urgent que le rapport complet et tous les documents associés soient rendus public", ajoutent-il, soulignant que M. Mueller ne disculpe pas Donald Trump sur la question sensible de l'entrave à la justice. (Belga)