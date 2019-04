Rares chutes de neige à Chicago: plus de 700 vols annulés

Une tempête hivernale avec des chutes de neige provoque l'annulation de 700 vols à Chicago, alors que de tels intempéries sont rares aux printemps.

Un match de baseball disputé par l'équipe de Chicago a dû être annulé samedi en raison des intempéries samedi. La tempête hivernale a causé des annulations et retards de vols. Dans l'après-midi, l'aéroport international O'Hare comptait 589 vols annulés et celui de Midway Airport 124, selon le département de l'aviation de la ville. Entre 15 et 20 minutes de retard étaient accumulées tant aux arrivées qu'aux départs des deux aéroports.

Bien que rares, de telles chutes de neige printanières sont déjà arrivées par le passé en avril.