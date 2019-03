Rassemblement à Ajaccio pour l'enseignement obligatoire de la langue corse

Entre 350 personnes selon la préfecture et 3.000 selon les organisateurs se sont rassemblées samedi à Ajaccio pour demander que l’enseignement de la langue corse devienne obligatoire de la sixième à la terminale dans l'île.

Les manifestants se sont rassemblés dans le calme devant la préfecture à l’appel du collectif Parlemu Corsu ("parlons corse"), en présence du président indépendantiste de l’Assemblée de Corse Jean-Guy Talamoni, a constaté une journaliste de l'AFP.

Plusieurs membres de la majorité territoriale nationaliste, les députés autonomistes Jean-Félix Acquaviva et Paul-André Colombani et des représentants des syndicats étudiants, ont également participé, devant des banderoles "Lingua corsa, lingua viva" ("langue corse, langue vivante") et "Sucità bislingua" ("société bilingue").

"La volonté du peuple y est, mais le peuple seul ne peut pas tout faire. L’aide et l’engagement des pouvoirs publics sont nécessaires pour aller plus loin", a martelé le président du collectif Micheli Leccia.

"Les mathématiques et le français ne sont pas optionnels. Le corse sur la terre de Corse doit être une matière comme une autre", a insisté Jean-Guy Talamoni auprès de l’AFP.

"Aujourd’hui le taux de transmission est extrêmement bas. La langue corse continue d’être en danger malgré une prise de conscience complètement généralisée aujourd’hui. À l’Assemblée de Corse, la langue corse fait l’objet de votes unanimes, il y a un consensus parfait au sein de la société corse, mais les pratiques langagières continuent à reculer car il nous manque les moyens juridiques", a-t-il poursuivi.

"Il faut maintenant mettre en adéquation les aspirations des Corses avec la pratique qui dépend encore largement de Paris. C’est pour cela que cette manifestation est aussi un message envoyé de l’autre côté de la mer", a conclu le président de l’Assemblée de Corse. Une délégation a été reçue à la préfecture de Corse pendant près d’une heure.