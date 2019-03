Rassemblement à Bruxelles en solidarité avec les manifestants au Soudan

(Belga) Une soixantaine de personnes ont manifesté samedi après-midi, devant l'ambassade du Soudan, située avenue Franklin Roosevelt à Ixelles, pour soutenir les protestations de Soudanais dans leur pays, mais aussi en Belgique.

Le rassemblement comptait majoritairement des Soudanais, mais aussi des membres du collectif Getting the Voice Out, qui vise à faire entendre des témoignages de personnes détenues en centres fermés, et quelques citoyens engagés. Des discours ont été prononcés. Les participants ont fait écouter le témoignage d'un Soudanais qui a pris part à la grève de la faim entamée pour dénoncer les violences dans les centres fermés. Le rassemblement a été rythmé par de la musique traditionnelle du Soudan. Les manifestants arboraient de nombreuses pancartes avec des messages en anglais et en arabe, parmi lesquels "Just fall, that's all" qui appelle au départ du président soudanais Omar el-Béchir. Depuis la mi-décembre, de grandes manifestations ont lieu dans les grandes villes du Soudan pour dénoncer la situation économique particulièrement difficile et la corruption. Les manifestants réclament le départ d'Omar el-Béchir. Par ce rassemblement devant l'ambassade à Bruxelles, la diaspora veut montrer son soutien à cette vague protestataire et dénoncer la répression et l'instauration de l'état d'urgence. Les militants bruxellois craignent une reprise des expulsions d'opposants, qui seraient exposés à un risque de torture. "On n'avait jamais eu autant de Soudanais en centres fermés depuis 2 ans", estime une militante. Elle avance d'après les informations qui circulent dans son réseau - non confirmées par l'Office des Etrangers - qu'"ils sont entre 20 et 30 en centres fermés et il y a encore eu 4 arrestations et placements en centres fermés cette semaine". (Belga)