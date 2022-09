Rayan, 7 ans, perd la vie en Cisjordanie: Washington réclame une enquête

Ce vendredi, un garçon palestinien de sept ans a été enterré en Cisjordanie. Une mort aux circonstances controversées. Et pour cause, le petit garçon a perdu la vie lors d'une opération israélienne. Les Etats-Unis réclament l'ouverture d'une enquête "immédiate" sur ce décès.

Un moment d'émotion s'est tenu aujourd'hui, pour près d'une centaine de personnes. Toutes, ont pris part aux funérailles de Rayan Yasser Souleimane dans la localité de Tuqu', dans le sud de la Cisjordanie. La tête du petit garçon était enveloppée dans un keffieh palestinien. Une mort soudaine, qui soulève beaucoup d'interrogations. Interrogé par l'AFP, un cousin de la victime, Mohammed Souleimane, a déclaré que "plusieurs soldats israéliens avaient pénétré (jeudi) dans la maison de la famille" du petit garçon. Rayan rentrait de l'école et quand il a vu les soldats devant sa maison, il s'est mis à courir et est tombé", a-t-il ajouté, sans donner plus de précision. Le garçon a ensuite été déclaré mort plus tard à l'hôpital de Beit Jala, près de Bethléem.

Des circonstances encore floues

Selon les ministères palestiniens de la Santé et des Affaires étrangères, l'enfant est mort après être tombé d'un bâtiment "alors qu'il était pourchassé par les forces d'occupation israéliennes" à Tuqu'. L'armée israélienne a indiqué pour sa part que des soldats avaient fouillé le secteur après que "plusieurs Palestiniens avaient jeté des pierres en direction de civils", sans préciser qui étaient les civils. Dans un communiqué, elle a ajouté qu'il avait été établi, lors d'une enquête préliminaire, qu'il n'y avait "aucun lien entre les opérations de recherche effectuées par les soldats dans cette zone et la mort tragique de l'enfant".

Une enquête est en cours

Les Etats-Unis se sont dit jeudi "en faveur d'une enquête approfondie et immédiate sur les circonstances ayant entraîné la mort de cet enfant". Cet incident est survenu au lendemain de la mort d'au moins quatre Palestiniens, tués au cours d'une opération israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, et dans les heurts qui ont suivi, selon le ministère palestinien de la Santé.

Après une vague d'attaque anti-israéliennes fatale à 20 personnes depuis mars, dont certaines ont été menées par des Palestiniens de Jénine, l'armée israélienne a multiplié les raids dans le nord de la Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 par l'Etat hébreu. Ces raids, émaillés de heurts avec la population locale, ont aussi fait des dizaines de morts côté palestinien, dont des membres de groupes armés.