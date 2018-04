RDC: 7 morts et 18 blessés dans une fusillade à Goma

(Belga) Sept personnes ont été tuées et 18 blessées dans une fusillade dimanche soir à Goma, la grande ville de l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé lundi le maire communiquant un bilan révisé à la hausse.

"Un groupe d'homme hier soir (dimanche) a tiré sur la population", a indiqué à l'AFP Thimotée Muissa Kense, qui avait avancé un premier bilan de trois morts auparavant. "Des hommes non identifiés ont semé la terreur. Ils ont tiré dans tous les sens. Hier (dimanche), ils ont tué trois personnes et il y a eu 22 blessés. Quatre personnes sont mortes des suites de leurs blessures. Les 18 autres blessés restent toujours internés à l'hôpital Ndosho", a-t-il dit. La fusillade a éclaté dans un quartier à la périphérie de la ville, Mugunga, sur la route du territoire de Masisi. "Vers 18h40, j'ai vu une moto venir avec deux personnes. Ils sont descendus. Ils ont tiré sur les gens. Trois personnes sont mortes. C'était la débandade. Nous nous sommes cachés dans un kiosque", a raconté à l'AFP un témoin, un boucher de 33 ans. Interrogée sur place, une source sécuritaire a évoqué la piste d'un règlement de comptes mené par un groupe armé venant du territoire voisin de Masisi contre un homme, sa femme et leur enfant. Le maire - nommé en février par ordonnance présidentielle, les édiles n'étant pas élus en RDC - a demandé à la population de rester "vigilante". A la frontière du Rwanda sur le lac Kivu, Goma (environ un million d'habitants) est la principale ville de la province du Nord-Kivu où les groupes armés tuent, violent et déplacent les populations dans les territoires intérieurs (Rutshuru, Beni). Les fusillades à l'intérieur de la ville sont plus rares. La Mission des Nations unies au Congo (Monusco) dispose d'un important QG dans Goma. Des crimes particulièrement violents sont enregistrés à Goma, comme ces derniers mois des enlèvements d'enfants avec demande de rançons, et violences suivies de meurtres sur les petits otages. Il y a aussi des cas isolés de braquage de commerces. (Belga)