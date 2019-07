RDC: Alexis Thambwe Mwamba élu président du Sénat

(Belga) Alexis Thambwe Mwamba est le nouveau président du Sénat de la République démocratique du Congo, peut-on lire samedi sur le site congolais d'informations actualite.cd. Le candidat du Front Commun pour le Congo (FCC) l'a emporté avec 65 voix contre 43 voix pour son adversaire Modeste Bahati Lukwebo.

Agé de 76 ans, le natif du territoire de Kasongo dans la province du Maniema a passé une grande partie de sa vie à gérer les entreprises publiques et les portefeuilles de l'Etat. Il fut aussi ministre de la Justice. L'année dernière -le 4 septembre 2018-, il a été entendu par la police judiciaire belge. Alexis Thambwe Mwamba est visé depuis juin 2017 par une plainte en Belgique pour crime contre l'humanité et crime de guerre, pour avoir revendiqué un attentat contre un avion. Cette plainte a été déposée par des victimes du vol de la compagnie Congo Airlines (CAL), abattu en 1998 dans l'est de la RDC par la rébellion du Rassemblement congolais pour la Démocratie (RCD, soutenu par le Rwanda). L'homme succède à Léon Kengo Wa Dondo qui a dirigé la chambre haute du parlement pendant 12 ans. (Belga)