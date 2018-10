RDC: au moins 15 morts dans le naufrage d'une embarcation dans le nord-ouest

(Belga) Au moins quinze personnes sont mortes noyées dans le naufrage d'une péniche vétuste et surchargée venue de Centrafrique sur la rivière Ubangi dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, a-t-on appris jeudi des sources locales.

"Quinze de mes administrés ont trouvé la mort noyés dans un naufrage dans la nuit de samedi à dimanche sur la rivière Ubangi", a déclaré à l'AFP Gbodi Kete, administrateur du territoire de Bosobolo (Nord-Ubangi). Il a fait état "d'autres victimes" originaires de la Centrafrique voisine, l'Ubangi servant dans cette région de frontière naturelle entre les deux pays. L'embarcation appartenant à un Centrafricain provenait de son pays et se rendait à Mobayi, une localité située à une trentaine de km de Gbadolite, chef-lieu de la province du Nord-Ubangi. "Le naufrage d'une baleinière centrafricaine a fait 26 morts", a déclaré à l'AFP un officier de la force navale congolaise dans la région. Un bilan encore plus élevé, selon Didier Mudimo, rédacteur en chef de la radio Liberté de Gbadolite qui a couvert cet accident, fait état d'un "total de 42 morts et disparus". Le nombre exact de passagers embarqués et la quantité de marchandises n'ont pu être déterminés parce que "le manifeste (liste des passagers et marchandises) de la baleinière est introuvable", a indiqué un officier congolais. "À la base de ce naufrage, le mauvais état de l'engin qui s'est disloqué après avoir heurté une grosse pierre", a déclaré un témoin interrogé par la radio Liberté. Les naufrages sont fréquents en RDC, tant sur les lacs que sur les fleuves. Les accidents se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de l'absence de gilets de sauvetage à bord et de panneaux de signalisation sur les cours d'eau, ainsi que du fait que beaucoup de gens ne savent pas nager. Mi-septembre, 27 personnes sont mortes dans un naufrage sur la rivière Mongala. En mai, 50 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'une embarcation sur une autre rivière dans le nord-ouest.