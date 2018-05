RDC: démarrage lundi de la vaccination contre Ebola

(Belga) Le gouvernement congolais a annoncé samedi le démarrage lundi d'une campagne de vaccination contre le virus Ebola dans la province de l'Equateur, au nord-ouest de la République démocratique du Congo, ciblant quelque 600 personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec la maladie.

"La vaccination contre le virus d'Ebola débute ce lundi 21 mai 2018 et cible en premier lieu le personnel de santé, les contacts des malades et les contacts des contacts", a déclaré à la télévision d'Etat Flory Kabange Numbi, porte-parole par intérim du gouvernement. "Le nombre de personnes concernées par cette phase est estimé à 600" essentiellement les contacts et les contacts des contacts, a ajouté M. Kabange qui rendait compte d'un conseil des ministres spécial. Des partenaires ont promis "300.000 doses" à la RDC pour cette opération dont la durée n'a pas été déterminée, a-t-il indiqué. Le gouvernement a réaffirmé avoir déjà reçu 5.400 doses du vaccin contre Ebola. Le gouvernement congolais s'est opposé à d'éventuelles "mesures d'isolement contre la RDC", exprimant sa pleine satisfaction "de la qualité et de la rapidité de la riposte". Kinshasa avait annoncé avoir activé vendredi un plan de riposte contre cette "épidémie de portée nationale". De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a considéré que l'épidémie ne constituait pas une urgence de "portée mondiale". Dans son dernier bilan vendredi, le gouvernement a déclaré avoir enregistré 43 cas alors que l'OMS faisait état le même jour de 45 cas, dont 25 décédés. Toutefois, "il y a lieu d'envisager de nouveaux cas", a reconnu le ministre Kabange. (Belga)