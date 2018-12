RDC: à 10 jours des élections, un entrepôt de la commission électorale prend feu (photos)

Un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de la commission électorale de la République démocratique du Congo à Kinshasa dans la nuit de mercredi à jeudi, à dix jours des élections présidentielles, législatives et provinciales, ont indiqué à l'AFP plusieurs sources officielles.

"Un incendie s'est déclaré vers 2h00 du matin (01H00 GMT) dans l'un des entrepôts centraux où du matériel électoral de la ville de Kinshasa était gardé", a déclaré le président de la commission électorale nationale indépendante (Céni), Corneille Nangaa. Un épais nuage de fumée noire était encore visible à 05h00 GMT, a constaté l'AFPTV.







Le matériel électoral comprend entre autres les "machines à voter" très controversées retenues comme procédure de vote par la Céni. Celle-ci est rejetée par une partie de l'opposition. "Nous sommes en train de faire l'évaluation complète pour voir comment tenir les scrutins du 23 décembre malgré cet incendie", a ajouté le président de la Céni.



C'est un conseiller du président Joseph Kabila qui a prévenu l'AFP de l'incendie, accusant ceux qui "refusent les élections". L'incendie s'est déclaré à l'intérieur d'une vaste enceinte dans laquelle il n'était pas possible d'entrer.





L'origine de l'incendie est inconnue



Au lever du jour, quelques camions de pompiers, la garde présidentielle et la police entraient ou stationnaient devant cette parcelle située dans le centre-ville de Kinshasa. "Il y a eu un incendie qui s'est produit vers une heure du matin au dépôt principal de la Céni", a déclaré à l'AFP un témoin sur place, Ami Gaylor.



"C'est à ce moment-là qu'on a appelé les autorités compétentes qui sont venues pour s'enquérir de la situation. Jusque-là nous ne connaissons pas vraiment la cause réelle de cet incendie", a ajouté cet homme de 38 ans arborant un tee-shirt à l'effigie d'un candidat aux élections légilslatives du PPRD, le parti au pouvoir.