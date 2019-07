RDC: l'épiscopat sollicite Museveni pour le démantèlement des groupes armés dans l'est

(Belga) L'épiscopat congolais a obtenu mardi du président ougandais Yoweri Museveni sa collaboration au démantèlement des groupes armées actifs depuis plus de deux décennies dans l'est de la République démocratique du Congo particulièrement les milices de Forces démocratiques alliées (ADF), selon un communiqué.

Le président de l'épiscopat congolais, Mgr Marcel Utembi, et sa délégation qui participaient à une assemblée plénière des évêques d'Afrique et Madagascar tenue à Kampala, ont été invités à une audience auprès du président Museveni, à sa demande. "Le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) a saisi cette occasion pour transmettre au président de l'Ouganda la préoccupation de l'épiscopat congolais sur la présence des rebelles étrangers", dont des milices du groupe armé ougandais musulman Forces démocratiques alliées, selon le communiqué. En réaction, "le président Museveni a affirmé sa détermination à collaborer avec les autorités de la RDC pour le démantèlement de ces groupes armés qui sont aussi un danger pour son pays", peut-on lire dans ce communiqué, soulignant "l'importance de l'implication de la population concernée dans cette lutte". "Mgr Marcel Utembi a réitéré la disponibilité de l'épiscopat congolais à accompagner, comme autorités morale, avec les Eglises soeurs, les États concernés dans la lutte contre l'insécurité dans la région des Grands Lacs africains, pour l'édification de la paix", poursuit le communiqué. Opposés au président Museveni, ces miliciens musulmans ougandais présents dans l'est de la RDC depuis 1995 ne s'attaquent pas à l'Ouganda, mais commettent des exactions sur des populations congolaises. Ils sont accusés par le gouvernement congolais et la mission de l'ONU, la Monusco, d'être responsables de massacres des civils dans la région de Beni ayant fait plus de mille morts depuis octobre 2014. Selon un rapport du Groupe d'étude sur le Congo (GEC) de l'Université de New York, les ADF portent effectivement une part très importante de responsabilité dans ces tueries, mais au côté d'autres éléments armés, parmi lesquels des soldats de l'armée régulière. Densément peuplé et riche en ressources, l'est de la RDC subit guerres, violences des groupes armés, enlèvements, exactions, viols, actes de banditisme... depuis la fin du génocide des Tutsis au Rwanda voisin en 1994 et le renversement du maréchal Mobutu en 1997. (Belga)