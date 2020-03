RDC: le Dr Mukwege enfin fait docteur honoris causa dans son propre pays

(Belga) Le célèbre gynécologue et chirurgien congolais Denis Mukwege a été élevé mardi au titre de docteur honoris causa par l'Université protestante du Congo (UPC) à Kinshasa. C'est la première récompense du genre qu'il obtient dans son propre pays, rapportent des médias locaux.

L'UPC lui a décerné ce titre honorifique en signe de reconnaissance pour son engagement personnel dans la création de l'hôpital général et la fondation Panzi, basés à Bukavu, le chef-lieu de la province du Sud-Kivu (est de la République démocratique du Congo), la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, et aussi en tant que Prix Nobel de la paix - obtenu en 2018 conjointement avec la Yazidie Nadia Murad, ex-esclave des djihadistes. Selon le professeur Richard Matanda, président du jury et doyen de la faculté de médecine, c'est l'engagement du Dr Mukwege à soutenir les faibles et particulièrement les victimes de violences sexuelles basées sur le genre qui lui ont valu ce titre honorifique. En recevant ce titre au cours d'une cérémonie en la cathédrale du centenaire, siège de l'Église du Christ au Congo (ECC), le gynécologue a interpellé l'intellectuel congolais afin qu'il mette son savoir au profit du peuple que de ne se limiter qu'à la gloire de ses nombreux diplômes obtenus. "Ce doctorat honoris causa, loin d'être une reconnaissance pour un homme, s'avère être davantage une reconnaissance pour une cause qui inscrit votre université et chacun de vous dans le plus grand défi de notre temps, le défi de notre dignité en tant que peuple. Nous devons nous battre pour cette dignité", a-t-il déclaré. La voix du gynécologue - alias "l'homme qui répare les femmes" victimes de violences sexuelles dans le film du réalisateur belge Thierry Michel et de la journaliste Colette Braeckman - était, jusqu'il y a peu, largement ignorée en RDC, en dépit des nombreuses distinctions obtenues à l'étranger. (Belga)