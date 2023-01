RDC: le président de l'Assemblée ouvert à une aide internationale pour les élections

(Belga) Une aide de la communauté internationale et de la Belgique en particulier pour l'organisation des élections générales prévues à la fin de l'année en République démocratique du Congo (RDC) serait la bienvenue, a affirmé vendredi le président de l'Assemblée nationale congolaise, Christophe Mboso N'kodia Mpwanga, à l'issue d'une visite de plusieurs jours à Bruxelles dans le cadre de la "diplomatie parlementaire". .

Le gouvernement congolais "a pris en charge le financement des élections" présidentielles, législatives et provinciales qui doivent se tenir le 20 décembre prochain en RDC; a-t-i rappelé lors d'une rencontre avec la communauté congolaise et quelques journalistes à l'ambassade de la RDC à Bruxelles. Mais le président de l'Assemblée nationale (la chambre basse du parlement congolais) a souligné que les aides des partenaires bilatéraux et multinationaux "seront les bienvenues". "La porte n'est pas fermée", a affirmé M. Mboso, qui a notamment rencontré les présidentes de la Chambre et du Sénat, Eliane Tillieux et Stéphanie D'Hose, ainsi que le Premier ministre Alexander De Croo et d'autres responsables politiques belges. "J'ai demandé que les Belges nous accompagnent dans le processus électoral", a-t-il ajouté, en évoquant en particulier la possibilité de faire appel à un avion de transport car la RDC n'en a pas assez. Le budget global pour les élections n'est pas encore connu. Mais pour cette année, le budget de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) est estimé à 624 millions de dollars, selon son président, Denis Kadima Kazadi, cité en août dernier par le média en ligne Actualite.cd. La Céni a entamé fin décembre la vaste opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, qui rencontre toutefois de nombreuses difficultés techniques et matérielles, selon la presse congolaise. (Belga)