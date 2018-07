RDC: les pro-Kabila mettent en cause Bemba et son éligibilité

(Belga) Les partisans du président congolais Joseph Kabila ont mis en cause vendredi l'éligibilité de l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba qui annonce son retour mardi en République démocratique du Congo pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle.

Jean-Pierre Bemba "pourrait tomber sous le coup de l'article 10 de la loi électorale": les personnes condamnées pour corruption sont "inéligibles", a déclaré le porte-parole de la Majorité présidentielle (MP) Alain Atundu devant la presse. M. Atundu souhaite que Jean-Pierre Bemba s'engage "par une déclaration solennelle" à ne pas se présenter "s'il s'avérait qu'il se trouvait dans un cas d'inéligibilité prévue par la loi électorale". Condamné à 18 ans de prison pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale (CPI), M. Bemba, 55 ans, a été acquitté en juin et remis en liberté provisoire et conditionnelle. Il a été condamné en mars 2017 dans une affaire annexe pour subornation de témoins. "Une corruption de témoins", selon M. Atundu. Début juillet, un procureur de la CPI a requis cinq ans de prison dans cette affaire annexe. La CPI n'a pas fixé de date pour le verdict. M. Bemba, actuellement en Belgique, doit signaler à la CPI tout changement d'adresse. Sénateur en RDC, il a obtenu un passeport diplomatique des autorités congolaises. Les élections prévues le 23 décembre 2018 doivent organiser le départ du président Kabila qui ne peut plus se représenter mais n'a donné aucune indication sur un possible "dauphin". Le dépôt des candidatures à la présidentielle court jusqu'au 8 août. (Belga)