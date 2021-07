RDC: Mgr Monsengwo devrait être transporté vers Bruxelles dans un état "préoccupant"

(Belga) L'influent archevêque émérite de Kinshasa, Mgr Laurent Monsengwo Pasinya, dont l'état de santé reste "préoccupant", devrait être transporté vers Bruxelles dans la nuit de lundi à mardi, ont indiqué des sources concordantes.

"Je viens de prier avec lui. Il est dans un état stationnaire. Les médecins sont autour de lui. En principe, son évacuation (vers Bruxelles) est prévue pour aujourd'hui. Il a besoin de nos prières", a indiqué l'abbé Yves Koko, doyen et curé de la paroisse Sainte-Catherine de Sienne à Kinshasa, cité par la radio onusienne Okapi. L'archidiocèse de Kinshasa a pour sa part annoncé que l'avion médicalisé qui doit assurer l'évacuation du prélat congolais "est arrivé à Kinshasa tôt ce (lundi) matin". "Les formalités d'usage sont en cours pour son décollage cette nuit", a précisé la chancellerie de l'archevêché. Avec la conférence épiscopale du Congo (Cenco) et sous l'influence de Mgr Monsengwo, l'Église catholique a joué un rôle majeur pour l'ouverture démocratique pendant les dernières années de la dictature du défunt président Mobutu Sese Seko (1965-1997). Mgr Monsengwo est l'une des voix critiques à l'égard des différents régimes qui se sont succédé en RDC (ex-Zaïre), celui du dictateur Mobutu Sese Seko, Laurent-Désiré Kabila (1997-2001), Joseph Kabila (2001-2019), puis Félix Tshisekedi. Ordonné prêtre en 1963, fait cardinal par Benoît XVI en 2010, cette grande figure de l'Église catholique africaine a cédé son fauteuil à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa à Mgr Fridolin Ambongo en novembre 2018. L'Église catholique en RDC, seule institution réellement présente sur l'ensemble du territoire et dont se revendiquent environ 40% de la population, jouit d'une audience sur les questions politiques et sociales qui dépasse largement le cercle de ses fidèles. (Belga)