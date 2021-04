RDC: neuf morts dans des combats dans la province d'Ituri

(Belga) Neuf personnes ont été tuées lors des affrontements survenus entre l'armée congolaise et un groupe armé, la Force patriotique et intégrationniste du Congo (FPIC), dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), ont rapporté dimanche des médias locaux.

Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont annoncé avoir neutralisé six miliciens de la Force Patriotique et Intégrationniste du Congo (FPIC) dans le territoire d'Irumu, dans la province d'Ituri, durant la nuit de vendredi à samedi. "Nos éléments des FARDC ont déjoué une attaque rebelle de quelques miliciens FPIC en collaboration avec d'autres miliciens qui refusent le processus de désarmement. C'était dans l'agglomération de Nyakunde. Il y a eu échange des tirs. Nos éléments ont eu le dessus sur l'ennemi en tuant 6 d'entre eux et plusieurs munitions récupérées", a affirmé le porte-parole de l'armée gouvernementale dans cette province, le lieutenant Jules Ngongo, au site d'information 7sur7.cd. Un militaire des FARDC a également été tué dans ces affrontements, a ajouté l'officier. Deux civils ont aussi perdu la vie. L'Ituri est l'une des trois provinces de l'est de la RDC en proie à des violences et où l'armée mène des opérations militaires contre des groupes armés. Entre 1999 et 2003, la région de l'Ituri, riche en or, avait été ensanglantée par un conflit entre les communautés hema (commerçants et éleveurs) et lendu (cultivateurs). Des dizaines de milliers de morts avaient alors été enregistrées, jusqu'à l'intervention de la force européenne Artémis, sous commandement français. Le FPIC est également connu sous le nom de milice "Tchini ya kilima". (Belga)